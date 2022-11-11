الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 11-11-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس منها يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى لذا تناشد دائمًا دار الافتاء المسلمين بضرورة مراعاة فروق التوقيت، وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 11-11-2022

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • موعد أذان الفجر 4:47 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:39 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:40 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:02  مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:21  مساءً

ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ الإفتاء تجيب

كيف واجهت دار الإفتاء احتكار التجار وحجب السلع؟.. أمين الفتوى يوضح

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

  • موعد أذان الفجر 4:53 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:44 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:44 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:05 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:27 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:31  مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:53 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:11 مساءً

أحمد المالكى: الصلاة بعد شرب الحشيش صحيحة

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد أذان الفجر 4:43 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:35 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:35 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:57 مساءً
  • موعد أذن العشاء 6:17 مساءً
  •  

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد أذان الفجر 4:46 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:46 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:08 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:25 مساءً
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الإفتاء: كل حديث يدعو لتفريق الصف الوطنى هو حديث فتنة

مواقيت الصلاة في أسوان

  • موعد أذان الفجر 5:12 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:08 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:18 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:40 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:56 مساءً
الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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