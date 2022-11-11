مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 11-11-2022

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس منها يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى لذا تناشد دائمًا دار الافتاء المسلمين بضرورة مراعاة فروق التوقيت، وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 11-11-2022

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 4:47 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:39 صباحاً

موعد أذان العصر 2:40 مساءً

موعد أذان المغرب 5:02 مساءً

موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

موعد أذان الفجر 4:53 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:44 صباحاً

موعد أذان العصر 2:44 مساءً

موعد أذان المغرب 5:05 مساءً

موعد أذان العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:27 صباحاً

موعد أذان العصر 2:31 مساءً

موعد أذان المغرب 4:53 مساءً

موعد أذان العشاء 6:11 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 4:43 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:35 صباحاً

موعد أذان العصر 2:35 مساءً

موعد أذان المغرب 4:57 مساءً

موعد أذن العشاء 6:17 مساءً



مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر 4:46 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً

موعد أذان العصر 2:46 مساءً

موعد أذان المغرب 5:08 مساءً

موعد أذان العشاء 6:25 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان