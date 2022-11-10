تفاصيل مقتل شاب على يد طالبين بمعهد خاص بالنزهة

كشفت تحقيقات نيابة النزهة، في مقتل شاب على يد طالبين بمعهد خاص، عن اعترافات المتهمين في الواقعة حيث قالوا: لم نقصد قتله وأن المجني عليه تدخل في المشاجرة محاولًا الدفاع عن صديقه، وضربناه فسقط غارقًا في دمائه.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة المجني عليه الذين كشفوا عن أن نجلهم شاهد صديقه يتشاجر مع زملائه داخل الحرم الجامعي، فهرع للدفاع عنه لكنه تلقى ضربة قوية من المتهمين أسقطته أرضًا دون رحمة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على طالبين بعد مشاجرة عنيفة انتهت بسقوط قتيل داخل معهد دراسى بمنطقة الشيراتون بالنزهة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، بورود بلاغ من شرطة النجدة دائرة قسم المرج، مفاده العثور على جثة داخل معهد دراسى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب فى بداية العشرينيات من العمر، وتم نقل الجثة للمشرحة، وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين عدد من الطلاب لقى خلالها المجنى عليه مصرعه، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.