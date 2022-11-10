الخميس 10 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مقتل شاب على يد طالبين بمعهد خاص بالنزهة

جثة
جثة
ads

كشفت تحقيقات نيابة النزهة، في مقتل شاب على يد طالبين بمعهد خاص، عن اعترافات المتهمين في الواقعة حيث قالوا: لم نقصد قتله وأن المجني عليه تدخل في المشاجرة محاولًا الدفاع عن صديقه، وضربناه فسقط غارقًا في دمائه.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة المجني عليه الذين كشفوا عن أن نجلهم شاهد صديقه يتشاجر مع زملائه داخل الحرم الجامعي، فهرع للدفاع عنه لكنه تلقى ضربة قوية من المتهمين أسقطته أرضًا دون رحمة ولفظ أنفاسه الأخيرة. 

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على طالبين بعد مشاجرة عنيفة انتهت بسقوط قتيل داخل معهد دراسى بمنطقة الشيراتون بالنزهة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، بورود بلاغ من شرطة النجدة دائرة قسم المرج، مفاده العثور على جثة داخل معهد دراسى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب فى بداية العشرينيات من العمر، وتم نقل الجثة للمشرحة، وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين عدد من الطلاب لقى خلالها المجنى عليه مصرعه، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحقيقات نيابة النزهة مقتل شاب أجهزة الأمن بالقاهرة منطقة الشيراتون بالنزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

حياة مرهونة.. أصحاب الأمراض المزمنة يكافحون قسوة التغيرات المناخية

«فارس» أول «قرية خضراء» فى مصر.. والفضل لـ«حياة كريمة»

بالأرقام.. النتائج المتوقعة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى (إنفوجراف)

جرس إنذار.. كيف ساهم تغير المناخ في إشعال حرائق الغابات حول العالم؟

دراسة: تغير المناخ تسببت في انخفاض أعداد الحيوانات البرية بنسبة 69%

رفض تواجده فى التدريبات.. كولر يطالب إدارة الأهلى بحسم أزمة «كهربا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأخضر ينتصر.. العالم يتنفس فى ظلال شرم الشيخ

ماجد حبته

المناخ والتنمية.. وأهل الشر

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة