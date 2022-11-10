النيابة تحقق فى واقعة قفز فتاتين من أعلى عقار بحدائق القبة

تباشر جهات نيابة حدائق القبة، اليوم، التحقيق حول قفز فتاتين من أعلى عقار بحدائق القبة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابتين والتقرير الطبي الخاص بهما، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق هائل داخل منزل بعزبة مكاوى بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب حريق داخل شقة وامتد بسرعة لباقى أجزاء العقار، وأثناء ذلك حاصرت النيران فتاتين فقامتا بالقفز من البلكونة مما تسبب فى إصابتهما.

تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إخماد النيران، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، كما ناقش رجال المباحث قاطنى العقار.