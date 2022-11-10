الخميس 10 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسعار النفط تستقر مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

النفط
النفط
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استقرت أسعار النفط ، اليوم الخميس، بعد تراجعها على مدى ثلاثة أيام متأثرة بتجديد قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، فضلا عن تأثرها بترقب المتعاملين لبيانات تضخم أمريكية قد توفر مؤشرات بخصوص رفع أسعار الفائدة مستقبلا.
وبحلول الساعة 05:34 انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 92.63 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 85.75 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار برنت بأكثر من 6% هذا الأسبوع في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من سبعة بالمئة.

- قوانغتشو الصينية تسجل 2000 أصابة بكورونا

وأعلنت مدينة قوانغتشو الصينية، مركز الصناعات التحويلية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من ألفي إصابة بمرض "كوفيد-19"، وهو ثالث يوم تتجاوز فيه الإصابات هذا المستوى في أسوأ تفش تشهده المدينة حتى الآن. 

وطالبت السلطات ملايين السكان أمس الأربعاء بإجراء الفحوصات الخاصة بالمرض، وفرضت إغلاقا على أحد الأحياء بينما بلغت الإصابات المحلية في الصين أعلى مستوياتها منذ 30 أبريل.
وتصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المنتظر أن تظهر انخفاضا في مستوى التضخم الأساسي شهريا وسنويا. 

وربما يدفع هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض حجم الزيادة المزمعة لأسعار الفائدة، الأمر الذي سيعتبر مؤشرا إيجابيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

اسعار النفط النفط الصين بيانات تضخم أمريكية رفع اسعار الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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