مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-11-2022 فى جميع البطولات

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم بشكل يومي عن مواعيد مباريات اليوم، مع كل صباح، حيث تشهدت مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-11-2022

تستكمل منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، اليوم الأربعاء، وتشهد مبارايات اليوم قمة نارية تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي، بينما يلعب ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع ديربي كاونتي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المحترفة والقنوات الناقلة

أرسنال ضد برايتون - 10.45 مساء - beIN Sports Xtra1

وست هام ضد بلاكبيرن روفرز - 10.45 مساء

ساوثهامتون ضد شيفيلد وينزداي- الساعة 9:45 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس- الساعة 9:45 مساء

وولفرهامبتون ضد ليدز يونايتد- الساعة 9:45 مساء

نوتنجهام فورست ضد توتنهام - 9.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

ليفربول ضد ديربي كاونتي - 11.00 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 10:00مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا ضد خيتافي - 9.00 مساء - beIN Sports HD 3 English

ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد - 11.30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو ضد روما - 8.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان ضد بولونيا - 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الكونفيدرالية الإفريقية

الصفاقسي × أسكو كارا - الساعة 4 مساء

فيوتشر × بريميرو دي اوجوستو- الساعة 6 مساء

الإفريقي × يانج أفريكانز- الساعة 6 مساء

أف سي روايالز × مازيمبي - الساعة 7 مساء

اتحاد الجزائر × كاب تاون- الساعة 7 مساء

بيراميدز × جمعية نيجيليك- الساعة 7 مساء

الجيش الملكي × دجوليبا - الساعة 9 مساء

النصر الليبي × ريفرز يونايتد - الساعة 9 مساء

نهضة بركان × الاتحاد المنستيري- الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

أمل حمام سوسة ضد الترجي - الصفحة الرسمية للترجي على "فيسبوك"

مواعيد المباريات الودية اليوم الأربعاء

ألبانيا ضد قطر - 8.30 مساء - ALkass

الكاميرون × جامايكا- الساعة 7 مساء