الأربعاء 09 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-11-2022 فى جميع البطولات

مباريات اليوم
مباريات اليوم
ads

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم بشكل يومي عن مواعيد مباريات اليوم، مع كل صباح، حيث تشهدت مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-11-2022

تستكمل منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، اليوم الأربعاء، وتشهد مبارايات اليوم قمة نارية تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي، بينما يلعب ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع ديربي كاونتي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المحترفة والقنوات الناقلة

أرسنال ضد برايتون - 10.45 مساء - beIN Sports Xtra1

وست هام ضد  بلاكبيرن روفرز - 10.45 مساء

ساوثهامتون ضد شيفيلد وينزداي- الساعة 9:45 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس- الساعة 9:45 مساء

وولفرهامبتون ضد ليدز يونايتد- الساعة 9:45 مساء

نوتنجهام فورست ضد  توتنهام - 9.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

ليفربول ضد  ديربي كاونتي - 11.00 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي ضد  تشيلسي - 10:00مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا ضد خيتافي - 9.00 مساء - beIN Sports HD 3 English

ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد - 11.30 مساء - beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو ضد روما - 8.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان ضد بولونيا - 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الكونفيدرالية الإفريقية

الصفاقسي × أسكو كارا - الساعة 4 مساء

فيوتشر × بريميرو دي اوجوستو- الساعة 6 مساء

الإفريقي × يانج أفريكانز- الساعة 6 مساء

أف سي روايالز × مازيمبي - الساعة 7 مساء

اتحاد الجزائر × كاب تاون- الساعة 7 مساء

بيراميدز × جمعية نيجيليك- الساعة 7 مساء

الجيش الملكي × دجوليبا - الساعة 9 مساء

النصر الليبي × ريفرز يونايتد - الساعة 9 مساء

نهضة بركان × الاتحاد المنستيري- الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

أمل حمام سوسة ضد الترجي - الصفحة الرسمية للترجي على "فيسبوك"

مواعيد المباريات الودية اليوم الأربعاء

ألبانيا ضد قطر - 8.30 مساء - ALkass

الكاميرون × جامايكا- الساعة 7 مساء

مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم كأس الرابطة الإنجليزية ليفربول مانشستر سيتي وتشيلسي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-11-2022 فى السوق المصرى

تقرير أمريكى: مصر جديرة باستضافة كوب 27

نقابات عمالية تدعو لإضراب قطاع النقل فى باريس احتجاجا على ارتفاع التضخم

بلومبيرج: مصر تستضيف اجتماعًا بين روسيا وأمريكا

تجدد القتال فى إقليم أوروميا الإثيوبى

سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 فى البنوك وشركات الصرافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: قمة المناخ.. أرض واحدة ومسئولية مشتركة

منى رجب

حب الوطن فى مواجهة نشر الكراهية

صور

تدريب المنتخب الوطنى

وقفة صامتة لوفود أجنبية وعربية تدعو لحماية البيئة والمحيطات

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: نسعى لشرق أوسط متجدد ولدينا حلول للأمن الغذائى

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية