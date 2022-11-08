الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

امتحانات
امتحانات
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رغم بداية الفصل الدراسي الأول منذ عدة أسابيع إلا أن البحث عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للمدارس والجامعات ازداد خلال هذه الفترة، وكانت كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قد أعلنتا عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وتنشر “الدستور” في التقرير التالي مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للمدارس والجامعات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ بداية العام الدراسي الذي بدأ في أكتوبر الماضي الخريطة الزمنية للعام ومنها امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ يوم 14  يناير 2023 وتنتهي يوم 28 من نفس الشهر لطلاب جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية (العربي واللغات)، وتصل مدة العام الدراسي الجديد نحو 35 أسبوعا دراسيا، وتصل مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية، بينما تصل مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

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وتبدأ أجازة منتصف العام الدراسي يوم 28 يناير 2023 ، وتستمر حتى 9 فبراير 2023 أى ما يقرب من اسبوعين، انطلاق الفصل الدراسى الثاني السبت 11 فبراير 2023 وحتى الخميس 8 يونيو، وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية وصفوف النقل يوم السبت 3 يونيو 2023.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

امتحانات الفصل الدراسي الاول بالجامعات

فيما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وحددت خلالها موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول  الذي يستمر لمدة 14 أسبوعا حتى يوم الخميس 5 يناير 2023، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم الخميس 26 يناير 2023.

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وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني للجامعات يوم السبت 11 فبراير 2023 وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعا، وتستمرالامتحانات على مدار شهر يونيو، وتبدأ إجازة انتهاء العام الدراسي 2022- 2023 مع بداية شهر يوليو ، وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعًا، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو.

الفصل الدراسي الأول أجازة منتصف العام التعليم العالي الدبلومات الفنية للشهادة الإعدادية التربية والتعليم

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