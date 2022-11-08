السجن 5 سنوات لفتاة أحدثت عاهة مستديمة لسيدة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة فتاة وعامل، بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لسيدة بمركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغا من المجني عليها بقيام المتهمين بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لها بنسبة 20% فى مفصل الفخذ الأيمن بعد التعدى عليها بعصا شوم وكشفت التحريات وجود خلافات بين الطرفين قام على إثرها المتهمان بضرب المجني عليها ما أحدث إصابتها بعاهة مستديمة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.