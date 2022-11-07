الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين لقيامهما بسرقة شقة أحد الأشخاص بأسلوب التسلق بمدينة نصر

حبس
حبس
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة شقة أحد الأشخاص بأسلوب التسلق بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة (مبلغ مالي - 2جهاز "لاب توب"، 3 هواتف محمولة، 3 ساعات ماركات مختلفة، 2 حقيبة ظهر، حقيبة لاب توب، ومشغولات ذهبية وفضية) من داخل الشقة محل سكنه.

وبالتحرى وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة  بأسلوب "التسلق" وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما عدا المبلغ المالى أقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وأتهمهما بالسرقة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس عاطلين سرقة شقة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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