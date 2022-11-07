الإثنين 07 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 فى تصادم ميكروباص ومينى باص بشارع رمسيس بالقاهرة

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص
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وقع حادث تصادم ميكروباص مع ميني باص بشارع رمسيس بالقاهرة، أسفر عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بإشارة عرابي بشارع رمسيس، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص تصادم بين سيارة ميكروباص مع ميني باص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم سائق الأتوبيس و4 من أسرة واحدة مكونة من أم وأب وطفلين، وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

وتحفظ رجال المباحث على السيارتين لفحصهما، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، كما يتم مناقشة شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

تصادم ميكروباص ميني باص المستشفى غرفة عمليات النجدة رجال المباحث

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وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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