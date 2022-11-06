سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر خلال نهاية التعاملات

ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد متأثرًا بعودة الارتفاعات التي يسجلها الذهب بأعيرته المختلفة بعد تراجعه خلال الإسبوع الماضي، ويلجأ الكثير من المستثمرين إلى شراء الجنيه الذهب كنوع من أنواع الاستثمار خاصة أن مصنعيته قليلة جدًا مقارنة بأسعار المشغولات الذهبية، لذا فهو يعد فرصة جيدة للاستثمار، ويعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الجنية الذهب اليوم وسعر الذهب بأعيرته المختلفة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، ارتفاعًا جديدًا حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 9,784 جنيه مصري للبيع، و9,832 جنيه مصري للشراء، وجاء سعر باقي أعيرة الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بيع 1,398 جنيه شراء 1,405 جنيه.

جرام الذهب عيار 22 بيع 1,281 جنيه شراء 1,288 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 1,223 جنيه شراء 1,229 جنيه.

جرام الذهب عيار 18 بيع 1,048 جنيه شراء 1,053 جنيه.

عيار 14 بيع 815 جنيه شراء 819 جنيهًا.

عيار 12 بيع 699 جنيه شراء 702 جنيهًا.

الاونصة بيع 43,469 جنيه شراء 43,682 جنيه.

الكيلو بيع 1,397,714 جنيه شراء 1,404,571 جنيه.

سعر الذهب العالمي

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع قياسي خلال تعاملات اليوم، وارتفع محققًا ربحا بمقدار 30 دولار بالتزامن مع تزايد الطلب على الذهب في ظل تعزز المخاوف حيال تباطؤ وتيرة التشديد النقدي الأمريكي وبخاصة بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية والتي أظهرت ارتفاع البطالة الأمريكية رغم استمرار إضافة الاقتصاد لوظائف بشكل قوي.

و ارتفعت عقود الذهب الفورية خلال تعاملات اليوم بنحو 2.50% وسجلت حوالي 1670.38 دولار للأوقية. بينما، سجلت عقود الذهب الاَجلة حوالي 1673.90 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع تصل إلى 2.64%.

سعر الذهب في سوق المال