المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لسرقة المواطنين بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بالسجن المشدد 5 سنوات، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.



كان قسم شرطة باب الشعرية تلقى بلاغًا من مواطن، يفيد فيه بتعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين خلال تواجده بأحد شوارع دائرة القسم، حيث فوجئ بالمتهمين استوقفاه برفقة زوجته وأشهروا أسلحة بيضاء فى وجهه، واستوليا على متعلقاته الشخصية حقيبة زوجته وهاتفين محمول وفرا هاربين.



وبعمل التحريات، وجمع المعلومات اللازمة، وبتفريغ كاميرات المراقبة، حيث تمكنوا من الوصول إلى المتهمين.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المواطنين بالإكراه للربح، وضبط بحوزتهم سلاح أبيض مطواة، وتم تحرير محضر بالواقعة.