الأحد 06 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحالف العدالة المناخية ينظم مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن الخطط والتحضيرات فى COP27

كوب 27
كوب 27
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ينظم تحالف العدالة المناخية مؤتمرًا صحفيًا الساعة ١ ظهرًا للحديث عن الخطط والتحضيرات في قمة المناخ ٢٧ في الجناح الإفريقي بالمنطقة الخضراء B14 التابع لمؤسسة شباب بتحب مصر.

 وتنعقد فعاليات قمة المناخ «COP 27» في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، بمشاركة عدد من القادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء. 

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

تحالف العدالة المناخية قمة المناخ ٢٧ قمة المناخ المناخ الجناح الأفريقى شباب بتحب مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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