الأحد 06 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس أب وابنته تخلصا من رضيعتها في المقابر بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالحبس ستة أشهر وثلاثة أشهر لابنته عن تهمة الشروع في القتل، وبراءتهما من تهمة الخطف؛ لاتهامهما بمحاولة التخلص من طفلة حديثة الولادة أنجبتها ابنته بطريقة غير شرعية.

وصدر القرار برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء عطية، ومحمود منصور، وأيمن حمدان، وأمانة سر تامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 218 لسنة 2022 جنايات مشتول السوق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، عامل 49 عاما مقيم مشتول السوق، ونجلته 15 عاما ،لمحكمة الجنايات حيث وجهت النيابة العامة لهما الشروع في قتل المجني عليها طفلة حديثة الولادة، ابنة أربع وعشرين ساعة، حيث قام المتهم الأول بإلقاء الطفلة المجني عليها بمساعدة المتهمة الثانية وذلك لكون المجني عليها ناتجة عن علاقة غير شرعية، قاصدين من ذلك إزهاق روحها بتركها في مقابر مشتول السوق.

فيما عثر أحد الأهالي على الطفلة وتم تسليمها للأجهزة الأمنية، وقررت النيابة إيداعها بإحدى دور الرعاية وتوصلت الأجهزة إلى قيام عامل وابنته بترك الطفلة بمقابر القرية للتخلص منها، وتم تحديد هويتهما والقبض عليهما.

الشرقية مقابر حبس محكمة جنايات الزقازيق

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وائل لطفي

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