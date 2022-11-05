الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

دان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية "غير القانونية"، داعيا العالم إلى "ردّ موحّد وحازم" يشمل تطبيق العقوبات الأممية.

وجاء في بيان صدر عن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يعتبر العدد "غير المسبوق" للصواريخ التي تم إطلاقها وتشمل صاروخا بالستيا عابرا للقارات وأخرى قصيرة المدى "تصعيدا خطيرا" من قبل بيونغ يانغ.

وطالب "جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخصوصا أعضاء مجلس الأمن الدولي بضمان التطبيق الكامل للعقوبات لمنع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية من الحصول على المواد والخبرة والتمويل لدعم برامجها التسلّحية غير القانونية".

وأضاف البيان أن "العدد غير المسبوق لصواريخ جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية التي أطلقت عام 2022 يمثّل تعبيرا مقلقا عن نيتّها مواصلة تقويض نظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي".

وتابع: "يشكّل ذلك تهديدا خطيرا لجميع البلدان ويقوّض السلم والأمن الدولي والإقليمي".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن خطوات كوريا الشمالية "لا يمكنها ولن تمنحها إطلاقا وضع دولة نووية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "ولا أي وضع خاص آخر في هذا الصدد".

وطالب كوريا الشمالية بـ"وقف أعمالها العدائية والمزعزعة للاستقرار واحترام القانون الدولي واستئناف الحوار مع جميع الأطراف المعنية".

كما أكد الاتحاد الأوروبي "تضامنه الكامل" مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى على البحر الغربي صباح اليوم السبت، مضيفًا أن الصواريخ بلغ مداها نحو 130 كيلومترًا على ارتفاع 20 كيلومترًا تقريبًا.

وأطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الأسبوع الماضي، بما في ذلك تجربة فاشلة على الأرجح لصاروخ باليستي عابر للقارات، وهو ما دفع واشنطن وسول وطوكيو للتنديد بتلك العمليات التي أثارت أيضًا تكهنات بأن بيونجيانج ربما تستعد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.

وأُطلقت الصواريخ بين 11:31 و 11:59 صباحًا بتوقيت كوريا الجنوبية، وجاءت عملية الإطلاق في الوقت الذي اختتمت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات العاصفة اليقظة التي استمرت ستة أيام وبدأت في 31 أكتوبر.

وتضمنت التدريبات العسكرية المشتركة نحو 240 طائرة عسكرية واثنتين من القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز بي-1بي، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.