إصابة شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى نصف نقل بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى نصف نقل على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية، معمل القزاز التابعة لمركز كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.