بالخطوات.. رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس شهر نوفمبر 2022

آلاف المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية يبحثون أوائل كل شهر عن رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس؛ لمعرفة أسعار فواتير الشهر الجديد، وخاصة بعد أن أتاحت الشركة إمكانية سدادها عن طريق بعض البنوك، وكذلك من خلال فوري وفودافون كاش.

تسجيل قراءة الغاز ناتجاس شهر نوفمبر 2022

في الإطار المتبع من قبل رئاسة الوزراء في الوقت الراهن إلى اتجاه جميع الهيئات؛ لمواصلة التطور الرقمي الكبير الذي يشهده العالم في الوقت الراهن ورقمنة جميع الإجراءات والخطوات الحكومية، طرحت الحكومة عدد من الروابط؛ للتعرف على أسعار الفواتير الخاصة بالغاز الطبيعي في بداية كل شهر.

وطَرحت الحكومة مؤخرًا الرابط الرسمي الخاص بشركة ناتجاس، والذي عمل على تسهيل مهمة معرفة أسعار الفواتير المختلفة.

وأَوضحت أن جميع المواطنين يمكنهم الاستعلام عن هذه الفواتير أثناء تواجدهم في المنزل.

تسجيل قراءة الغاز ناتجاس

رابط الاستعلام عن تسجيل قراءة الغاز ناتجاس 2022

يستعرض الدستور في السطور الأتية خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز و الرابط الرسمي الخاص بالاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي في بداية كل شهر.

وأَعلنت الحكومة عن الرابط الرسمي؛ لتسجيل قراءة العداد مع بداية كل شهر؛ من خلال الضغط على هنا.

خطوات التسجيل على موقع ناتجاس لمعرفة أسعار فواتير الغاز

تعتبر خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز على موقع ناتجاس من الخطوات البسيطة، التي لا تتطلب أي مجهود من قبل المواطن.

ويمكننا شرح كل هذه الخطوات بالتفصيل؛ من خلال النقاط التالية:

أولًا: يقوم المواطن بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة، من خلال الرابــــــــــــط التالي.

ثانيًا: يتطلب من المواطن وجود أي فاتورة سابقة من فواتير الغاز الطبيعي؛ للاستعانة بها في بعض المعلومات المطلوبة.

ثالثًا: يجد المواطن بعض الخانات الفارغة التي يقوم بملئها مثل الشقة، والبلوك، والقطاع، واختيار المنطقة والمحافظة، ويمكنه الحصول على كل هذه المعلومات من خلال فاتورة غاز سابقة.

رابعًا: في حالة حاجة المواطن إلى تسجيل قراءة عداد الغاز الجديدة، يقوم بالإطلاع عليها من خلال العداد الخاص به المُتواجد في منزله.

خامسا: يضغط بعد ذلك على استعلام.

سادسا: في حالة رغبة المواطن في الاستعلام عن سعر الفواتير السابقة له؛ يقوم بالضغط على خانة استعراض الفواتير.

مواعيد طرح فواتير الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2022

يتم نشر الفواتير الخاصة بشهر نوفمبر بدايًة مع انطلاق أول أيامه، ويمكن للمواطن تسديد هذه الفاتورة منذ طرحها؛ حتى نهاية الشهر.