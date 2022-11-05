السبت 05 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس شهر نوفمبر 2022

جريدة الدستور
ads

آلاف المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية يبحثون أوائل كل شهر عن رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس؛ لمعرفة أسعار فواتير الشهر الجديد، وخاصة بعد أن أتاحت الشركة إمكانية سدادها عن طريق بعض البنوك، وكذلك من خلال فوري وفودافون كاش.

تسجيل قراءة الغاز ناتجاس شهر نوفمبر 2022

في الإطار المتبع من قبل رئاسة الوزراء في الوقت الراهن إلى اتجاه جميع الهيئات؛ لمواصلة التطور الرقمي الكبير الذي يشهده العالم في الوقت الراهن ورقمنة جميع الإجراءات والخطوات الحكومية، طرحت الحكومة عدد من الروابط؛ للتعرف على أسعار الفواتير الخاصة بالغاز الطبيعي في بداية كل شهر.

وطَرحت الحكومة مؤخرًا الرابط الرسمي الخاص بشركة ناتجاس، والذي عمل على تسهيل مهمة معرفة أسعار الفواتير المختلفة.

 

«بتروتريد» تكشف طرق الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعى

خطوات الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي بالإسكندرية ناتجاس 2022

لينك الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي بالإسكندرية ناتجاس 2022

 

وأَوضحت أن جميع المواطنين يمكنهم الاستعلام عن هذه الفواتير أثناء تواجدهم في المنزل.

 

تسجيل قراءة الغاز ناتجاس

 

رابط الاستعلام عن تسجيل قراءة الغاز ناتجاس 2022

يستعرض الدستور في السطور الأتية خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز و الرابط الرسمي الخاص بالاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي في بداية كل شهر.

وأَعلنت الحكومة عن الرابط الرسمي؛ لتسجيل قراءة العداد مع بداية كل شهر؛ من خلال الضغط على هنا.

خطوات التسجيل على موقع ناتجاس لمعرفة أسعار فواتير الغاز

تعتبر خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز على موقع ناتجاس من الخطوات البسيطة، التي لا تتطلب أي مجهود من قبل المواطن.

ويمكننا شرح كل هذه الخطوات بالتفصيل؛ من خلال النقاط التالية:

أولًا: يقوم المواطن بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة، من خلال الرابــــــــــــط التالي.

ثانيًا: يتطلب من المواطن وجود أي فاتورة سابقة من فواتير الغاز الطبيعي؛ للاستعانة بها في بعض المعلومات المطلوبة.

ثالثًا: يجد المواطن بعض الخانات الفارغة التي يقوم بملئها مثل الشقة، والبلوك، والقطاع، واختيار المنطقة والمحافظة، ويمكنه الحصول على كل هذه المعلومات من خلال فاتورة غاز سابقة.

رابعًا: في حالة حاجة المواطن إلى تسجيل قراءة عداد الغاز الجديدة، يقوم بالإطلاع عليها من خلال العداد الخاص به المُتواجد في منزله.

خامسا:  يضغط بعد ذلك على استعلام.

سادسا: في حالة رغبة المواطن في الاستعلام عن سعر الفواتير السابقة له؛ يقوم بالضغط على خانة استعراض الفواتير.

 

مواعيد طرح فواتير الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2022

يتم نشر الفواتير الخاصة بشهر نوفمبر بدايًة مع انطلاق أول أيامه، ويمكن للمواطن تسديد هذه الفاتورة منذ طرحها؛ حتى نهاية الشهر.

الغاز قراءة الغاز باتجاس تسجيل قراءة الغاز ناتجاس 2022 الفواتير ا تسجيل قراءة الغاز ناتجاس شهر نوفمبر 2022 الفواتير الخاصة

مواد متعلقة

«بتروتريد» تكشف طرق الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

«الدستور» تطلق «أتموسفير» كأول قسم خاص بـ«قضايا التغير المناخي» في مصر

تاريخ من الإرهاب.. من هو محيي الزايط الذي نصب نفسه مرشدًا للإخوان؟

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يلتقيان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

رئيس صربيا: لن نتراجع عن سياسة السلام والاستقرار

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء مقر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس شهر نوفمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

د. منى حلمى

4 نوفمبر عيد الحب الخادع والمخدوع

علي سعدة

أنماط من الفساد

مؤمن المحمدي

ما يعرفش

حسين دعسة

الاستعدادات الأمريكية لمؤتمر «COP 27» دعم حقيقى للجهود المصرية

حسين دعسة

ديبورا بروسنان.. ما الذى يمكن أن نتوقعه فى COP 27 شرم الشيخ؟

صفاء النجار

أنت جواب السؤال.. رسائل هيرمان هسة للشباب

سارة شريف

التاريخ الأسود

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة