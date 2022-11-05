أخلاقنا الجميلة .. كيف يمكن تقبل الطفل كلمة «لا» دون عند

هناك العديد من الآباء المحبطين بسبب عدم قبول أطفالهم لكلمة "لا" للحصول على إجابة لطلباتهم بل العند يكون سيد الموقف، في كثير من الأحيان، يشعر هؤلاء الآباء أنه من المهم شرح أسبابهم في محاولة لجعل طفلهم يفهم.

لسوء الحظ، فإن رغبتك في أن يفهم طفلك يمكن أن يتحول بسهولة إلى الرغبة في موافقته أو قبول أسبابك أم لا .

وبالتزامن مع إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مبادرة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل، وذلك في إطار دورها المجتمعي، نرصد خلال سطور كيف يمكنك إيقاف كل المبالغة في التفاوض والشرح كوالد وجعل طفلك يقبل "لا" للحصول على إجابة؟.

وفقًا لموقع empoweringparents""عندما يحدث هذا مع طفلك لا تستسلم لطلباته لمجرد إنهاء الجدل، فعندما تستسلم، فأنت تدرب طفلك على عدم قبول قواعدك لذا عليك:

قم بتأسيس سلطتك في وقت مبكر

إذا كان أطفالك صغارًا، فقم بتأسيس سلطتك الآن، كلما أثبتت سلطتك في وقت مبكر، كان من الأسهل على طفلك أن يتعلم أن كلمة "لا" تعني لا، يقوم الآباء بتأسيس سلطتهم من خلال وضع حدود وامتلاك هيكل.

على سبيل المثال، لا تدع طفلك البالغ من العمر عامين يمشي في الشارع، وأنت لا تدع طفلك البالغ من العمر ثلاث سنوات يخرج بجانب المسبح، أنت تضع حدودًا وتفرضها، تحدد الحدود الهيكل الذي ستستخدمه كوالد لبقية طفولته، لذا ابدأ مبكرًا وكن ثابتًا.

2- تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الصغار الذين يتم تحفيزهم بشكل مفرط

تذكر أنه في بعض الأحيان يتم المبالغة في تحفيز الأطفال، وعندما يحدث ذلك ، يصعب عليهم الاستجابة للتوجيه، ولذا يجب على الآباء أن يضعوا ذلك في الاعتبار.

إذا تم تحفيز الأطفال بشكل مفرط اصطحبهم إلى غرفتهم حيث يمكنهم الجلوس وأخذ قسط من الراحة لمدة خمس دقائق، سيسمح لهم ذلك بالهدوء ثم يمكنك التحدث معهم ببساطة وحزم حول حدودهم.

3- استدر وابتعد إذا استمر طفلك في التذمر

أعتقد أن أفضل شيء يمكنك فعله عندما لا يتوقف طفلك عن الجدال مع قواعدك أو عواقبك هو أن تقول بطريقة شبيهة بالعمل:

"لن أناقش هذا أكثر من ذلك"

ثم استدر وابتعد، لا ترد على أي حديث خلفي.

4- يمكن أن يؤدي التشدد المفرط إلى نتائج عكسية

يمكن أن يؤدي التشدد المفرط إلى نتائج عكسية على المدى الطويل، بصفتك أحد الوالدين فأنت تريد أن تمنح أطفالك المزيد من الحرية مع تقدمهم في السن وإثبات أنهم اكتسبوا ثقتك، لكن افعل ذلك وفقًا لشروطك حتى تحافظ على سلطتك الأبوية.