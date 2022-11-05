السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يفشل فى توحيد موقفه تجاه كوريا الشمالية

مجلس الأمن
مجلس الأمن
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حال انقسام مجلس الأمن الدولي في جلسته التاسعة دون نبنّي قرار هذا العام حول كوريا الشمالية، أو اتخاذ إجراءات من شأنها إزالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

 

ولم يتفق الأعضاء الخمسة عشر في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة على بيان مشترك الجمعة في نيويورك.

 

وبدلا من ذلك أدان عدد من الدول بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بشكل منفصل التجارب الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ.

 

وانتقد السفير الصيني تشانغ جون في جلسة الجمعة، التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تغذي دوامة التصعيد.

 

وتقوم بيونغ يانغ حاليا باختبار الصواريخ بصورة متكررة بشكل غير عادي.

 

ووفقا للجيش الكوري الجنوبي اختبرت كوريا الشمالية بالفعل أكثر من 25 صاروخا هذا الأسبوع، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات يصل مداه إلى عدة آلاف من الكيلومترات.

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وائل لطفي

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