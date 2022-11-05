السبت 05 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب قضية تعويض.. جونى ديب وآمبر هيرد يعودان لأروقة المحاكم مرة أخرى

جونى ديب وآمبر هيرد
جونى ديب وآمبر هيرد
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يعود الثنائي الهوليودي «جوني ديب وآمبر هيرد»، مجددًا إلى المحكمة، حيث تقدم الأول باستئناف ضد فوز آمبر الأخير بقضية أكدت فيها أنه شهّر بها وفازت بتعويض قدره مليوني دولار.

وبدأت القصة عندما رفع جوني ديب دعوى قضائية ضد آمبر بتهمة التشهير بسبب مقال رأي كتبته في ديسمبر 2018 بصحيفة «واشنطن بوست»، حيث أعلنت أنها «شخصية عامة تمثل العنف المنزلي»، وقال محامو ديب إن المقال تعرض للتشهير بالرغم أنها لم تذكر أسمة خلال المقال.

واستمرت المحاكمة التي استمرت 6 أسابيع وتم بثها على التلفاز حديث العالم وقتها، حيث قالت آمبرد وقتها، إنها تعرضت للاعتداء الجسدي والجنسي من قبل ديب، ووصفت هيرد أكثر من 12 اعتداءً مزعومًا، بما في ذلك شجار حدث في أستراليا وتعرضها لاعتداء جنسي، وهذا ما نفاه ديب خلال المحاكمة.

وجوني ديب هو ممثل أمريكي متعدد المواهب، فبجانب التمثيل تعددت مواهبة الفنية فهو رسام، وممثل شخصيات، وممثل صوت، وممثل كوميدي، ومغنٍ، ومخرج، وكاتب أغاني، ومؤلف، وكاتب سينمائي، ومنتج سينمائي، ومخرج فني، ومنسق موسيقي، وعازف روك، وموسيقي، وتم تدوال اسمه مؤخرًا عالميًا بعد قضيتة مع طليقته آمبر هيرد.

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وائل لطفي

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