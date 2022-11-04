الجمعة 04 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 تجار مخدرات يغسلون 60 مليون جنيه

الامن
الامن
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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية- مسجون على ذمة إحدى القضايا" – وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

المتهمون تاجروا في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

60 مليون جنيه شراء سيارات إيداعات بنكية 5 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 تجار مخدرات يغسلون 60 مليون جنيه

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