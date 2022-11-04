المندوبة الأمريكية: تجارب كوريا الشمالية «استهزاء» بالأمم المتحدة

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إنّ سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية تشكّل "استهزاءً" بمجلس الأمن، في انتقادات مبطّنة أيضاً للصين وروسيا.

وقالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن: "هؤلاء الأعضاء برّروا الانتهاكات المتكرّرة من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وبدورهم مكّنوا كوريا كوريا الشعبية الديموقراطية واستهزأوا بهذا المجلس".

وكانت سول أعلنت أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات الخميس، لكنّها رجّحت أن تكون هذه العملية باءت بالفشل، وسط وابل قياسي من الصواريخ التي أطلقتها بيونج يانج خلال 24 ساعة.

وردًا على خطوة جارتها الشمالية، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمديد المناورات الجوية المشتركة بين البلدين، والتي تعد الأكبر من نوعها على خلفية "الاستفزازات الأخيرة" الكورية الشمالية، في موقف سارعت بيونج يانج إلى وصفه بأنه "اختيار خاطئ".

كذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة نشر مقاتلات شبح بعد رصد تحرّك 180 طائرة حربية كورية شمالية، في حلقة جديدة من ارتفاع منسوب التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ستدفع ثمن التهديدات الصاروخية

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال كيم سيونج-كيوم، إن "كوريا الشمالية ستدفع حتما الثمن لتصعيدها الأعمال الاستفزازية"، واصفًا سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة بأنها "تهديد خطير" للأمن الإقليمي، وذلك في محادثاته مع قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال كينيث ويلسباخ.

وعقد الجنرال "كيم" وقائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ "ويلسباخ" محادثات في سيول في وقت سابق من اليوم لمناقشة التهديدات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وندد المسئولان العسكريان بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية هذا الأسبوع، ووصفا الإطلاق بأنه "عمل استفزازي خطير" يهدد استقرار شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وقدر "كيم" و"ويلسباخ" أن التدريبات الجوية الجارية، حاليا، كانت "حدثا تدريبيا ناجحا للتحقق من حالة تنفيذ العمليات المشتركة في زمن الحرب"، وقالا إنها "جعلت العدو يرتجف من الخوف"، وفق وكالة يونهاب.