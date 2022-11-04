موعد عيد الحب وعبارات وصور لتبادل التهنئة «هابي فلانتين»

يحتفل المصريون بيوم عيد الحب مرتان في العام بينما يحتفل به العالم كله مرة واحدة في العام ويتبادل فيه الأشخاص سواء أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو المخطوبين أو المتزوجين عبارة "هابي فلانتين" أي عيد حب سعيد.

موعد عيد الحب المصري

ويبحث الجميع عن موعد عيد الحب المصري الذي يحتفل به الشعب المصري فقط والذي يوافق هذا العام يوم الجمعة الموافق الرابع من نوفمبر 2022 ويحتفل به الجميع في هذا اليوم من كل عام.

موعد عيد الحب 2023

أما عن موعد عيد الحب 2023 الذي يحتفل به المصريون والعالم كله فهو يوافق يوم 14 فبراير 2023.

كلمات عيد الحب 2022

وبالتزامن مع موعد عيد الحب المصري ننشر عبارات وكلمات عيد الحب 2022 للتبادل بين الجميع ونشر الحب والبهجة.

الحب الحقيقي هو اقتسام بعض نفسك مع شخص آخر أقرب إليك من نفسك.

كلّما ازداد حبّنا تضاعف خوفنا من الإساءة إلى من نحبّ.

للعيون لغة لا يفهمها إلا المحبّين يُخيّم الصمت فيها عندما يبدأ الآخرون بالكلام، فيعزف أجمل الألحان الفريدة.

الحب هو أعظم مدرسة يتعلّم كل عاشق فيها لغة لا تُشبهها لغة أخرى.

الحب هو أعظم مدرسة يتعلّم كل عاشق فيها لغة لا تُشبهها لغة أخرى.

أجمل الصور عيد الحب للزوج

اجمل الصور عيد الحب للزوج

اجمل الصور عيد الحب للزوج

موعد عيد الحب 2023

موعد عيد الحب 2023

بوستات عيد الحب للمخطوبين

انتبه لنفسك فهناك قلب أنت له الروح والنبض والسلوى. أحبك؛ لأنّ في روحك لروحي سكن، وفي قلبك لقلبي وطن، فأنت عمري وكل الشجن.

حبيبي.. أكاد أُعانق عينيك شوقاً وأنت أمامي، فأنت حبي وعشقي وكل هيامي.

أريدك حبيباً حتى تشهد خصلات الشيب في رأسينا على حكايتنا آخر العمر.

تختلف أوجه الحب، لكنها تتفق عليك أنت دون خلاف.

في عيونك، وطني وبلادي، أرضي وميلادي.

حبك ووجودك يُعادل ما خسرته في حياتي كلها.

وإنّي أراك في عين قلبي جنّة، يا من بكِ مُرُّ الحياة يطيب.

أنتِ لقلبي نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافات، وشخص يختصر الجميع.

أنت الحب الباقي، وسرّي المخبأ بين أوراقي، وأنت في نظري سيّدُ العشّاق.

فإذا صحوتُ فأنت أول خاطري، وإذا غفا جفني فأنت الآخر.

لكل روح توأمها، وأنت من جئت لتُعوض روحي عن كل شتات عاشته قبلك.