بسبب المزاح.. إصابة شخصين خلال مشاجرة فى طما بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج نتج عنها إصابة 2 أحدهما بطلق خرطوش بالخصيتين.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة بدارة مركز طما ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى وتم ضبط طرفي المشاجرة.

- نتائج التحريات

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال، والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما، والرائد محمد رشاد معاون أول مباحث المركز بوجود مشاجرة ومصابين ببندر طما.

تبين أنها بين كل من "طرف أول عامل ويقيم بذات الناحية مصابًا" برش خرطوش بالفخذ الأيمن والخصيتين، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي.

وبين طرف ثان عامل ويقيم دائرة المركز، مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى، وتم نقله لمستىشفى أسيوط الجامعي تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض "سكين" وبحوزة الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع.

- تبادل الاتهامات

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب المزاح فيما بينهما تطورت المشاجرة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.