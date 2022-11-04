الجمعة 04 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يشيد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وتعاملها مع استغاثات المواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من «اللجنة الطبية العليا والاستغاثات» بالمجلس خلال شهر أكتوبر الماضي، من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 548 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر أكتوبر الماضي شملت صدور 186 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن إجراء 125 عملية جراحية، وإصدار 37 قرارًا خاصًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضًا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 98 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ56 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ13 حالة من ذوي الهمم.

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