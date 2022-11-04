الجمعة 04 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تاجر موبيليا للجنايات لقتله سيدة والتخلص من جثتها بمدينة 6 أكتوبر

حبس متهم
حبس متهم
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أحالت النيابة العامة، تاجر موبيليا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل سيدة والتخلص من جثتها في القمامة بمدينة 6 أكتوبر.

 

كانت قد كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة سيدة وسط القمامة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أنها تربطها علاقة بتاجر، وأنها خلال وجودها بصحبته سرقت مبلغا ماليا منه، ما دفعه لخنقها، وتخلص من جثتها وسط القمامة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة وسط القمامة في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سيدة بها إصابات ومخنوقة.

 

كشفت تحريات رجال المباحث أن المجني عليها تربطها علاقة بتاجر وأنه وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتلها لسرقتها مبلغا ماليا منه، ما دفعه للاعتداء عليها بقطعة خشب، ثم خنقها، ونقل جثتها بواسطة تروسيكل، وتخلص منها وسط القمامة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إحالة تاجر موبيليا قتل سيدة مدينة 6 أكتوبر النيابة العامة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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