أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-11-2022 فى مصر

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع ارتفاع أسعار أغلب السلع والمنتجات الغذائية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ٣٩ جنيها في بورصة الدواجن وتصل للمستهلك أغلى من هذا السعر عدة جنيهات كما يتباين سعرها من تاجر لآخر، كما ارتفع سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الفراخ اليوم وسعر كرتونة البيض في المزارع.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء من 37.00 جنيها إلى 39.00 جنيها.

وبلغ سعر الدواجن الساسو من 48.00 جنيها إلى 49.00 جنيها.

سجل سعر الدواجن البلدي من 51.00 جنيها إلى 52.00 جنيها.

سعر الفراخ أمهات أبيض من 26.00 جنيها إلى 27.00 جنيها.

أسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض عمر يوم من 02.75 جنيه الى 03.00 جنيهات.

كتكوت ساسو عمر يوم من 02.75 جنيه الى 03.00 جنيهات.

كتكوت بلدي من 04.00 جنيهات إلى 04.50 جنيه.

سعر كتكوت بط فرنساوي من 06.50 جنيه الو 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها.

كتكوت بط مولارد من 15.00 جنيها إلى 15.50 جنيه .

سعر كتكوت رومي أسمر من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي بوم من 16.00 جنيها إلى 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام عمر 45 يوم من 44.00 جنيها إلى 44.50 جنيه.

بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه ولحم بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد من 31.00 جنيها إلى 32.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة بيض أحمر من 74.00 جنيها إلى 75.00 جنيها.

سعر كرتونة بيض أبيض من 71.00 جنيها إلى 72.00 جنيها.

سعر كرتونة بيض بلدي من 67.00 جنيها إلى 68.00 جنيها.