الخميس 03 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-11-2022 فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
ads

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع ارتفاع أسعار أغلب السلع والمنتجات الغذائية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ٣٩ جنيها في بورصة الدواجن وتصل للمستهلك أغلى من هذا السعر عدة جنيهات كما يتباين سعرها من تاجر لآخر، كما ارتفع سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم.

 

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الفراخ اليوم وسعر كرتونة البيض في المزارع.

 

أسعار الفراخ اليوم 

سجلت أسعار الدواجن البيضاء من 37.00 جنيها إلى 39.00 جنيها.

وبلغ سعر الدواجن الساسو من 48.00 جنيها إلى 49.00 جنيها.

لا يفوتك هذا المساء| الفيدرالى الأمريكى يرفع سعر الفائدة.. وأول تسجيل صوتى لـ شيرين بعد أزمتها الصحية

محافظ الإسكندرية: سعر الشقة في مشروع «بشاير الخير» نصف مليون جنيه

سجل سعر الدواجن البلدي من 51.00 جنيها إلى 52.00 جنيها.

سعر الفراخ أمهات أبيض من 26.00 جنيها إلى 27.00 جنيها.

 

أسعار الكتاكيت 

كتكوت أبيض عمر يوم من 02.75 جنيه الى 03.00 جنيهات.

كتكوت ساسو عمر يوم من 02.75 جنيه الى 03.00 جنيهات.

كتكوت بلدي من 04.00 جنيهات إلى 04.50 جنيه.

سعر كتكوت بط فرنساوي من 06.50 جنيه الو 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها.

كتكوت بط مولارد من 15.00 جنيها إلى 15.50 جنيه .

سعر كتكوت رومي أسمر من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي بوم من 16.00 جنيها إلى 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام عمر 45 يوم من 44.00 جنيها إلى 44.50 جنيه.

txt

ضبط 27 مخالفة بيع أرز بدون إعلان أسعار وإخفاء سلع تموينية في دمياط

txt

«البصل» بـ5 جنيهات.. أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الأربعاء

بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه ولحم بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد من 31.00 جنيها إلى 32.50 جنيه.

 

سعر كرتونة البيض 

سعر كرتونة بيض أحمر من  74.00 جنيها إلى  75.00 جنيها.

سعر كرتونة بيض أبيض من  71.00 جنيها إلى  72.00 جنيها.

سعر كرتونة بيض بلدي من  67.00 جنيها إلى 68.00 جنيها.

الدواجن الفراخ بورصة الدواجن الدواجن البلدي أمهات أبيض كتكوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك المصرية 3-11-2022

مجلس الأمن الدولى يعارض مشروع قرار روسى بشأن الأنشطة البيولوجية فى أوكرانيا

اليابان تحث السكان على الاحتماء بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا

ارتفاع أسعار النفط لليوم الثانى على التوالى

طرفا النزاع فى إثيوبيا يوقعان اتفاقية هدنة

«أوكرانرجو» الأوكرانية تفصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق فى البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مرحلة (عودة نتنياهو).. عزل إسرائيل دوليًا.. وأكثر!

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى «٢-٢»: تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

محمد العسيري

وماذا بعد جولات وزير الصحة؟

رشا عبدالمنعم

لا أحد ينام فى بغداد لأن المسرح يضىء الحياة

ماجد حبته

رؤية مصر لـ«لم شمل» العرب

د هند جاد

ثمانية أقنعة للعقلية الذكورية

مدحت بشاى

مختار العطار الناقد المبدع الموسوعى

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

صور

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بدلًا من «لابيد».. الرئيس الإسرائيلي يحضر مؤتمر المناخ «COP27»

انتصار وحسم .. كتلة نتنياهو تحصل على 65 مقعداً بعد فرز 75% من الأصوات

في الذكرى 105 لإعلان بلفور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى