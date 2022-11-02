توقعات بسقوط أمطار 3 أيام.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

تصدر السؤال عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 محركات البحث، وذلك بعد سقوط أمطار مساء الأمس على عدد من المحافظات والمناطق في القاهرة الكبرى من هنا أشارت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعها بتعرض 6 مناطق ومحافظات لـ سقوط الأمطار المتوسطة بداية من اليوم الأربعاء، 2 نوفمبر 2022، حتى يوم الإثنين 7 نوفمبر، وهي: مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط.

تأثر الطقس بمنخفض جوي يبدأ الأربعاء

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد. أن هناك تأثر بامتداد منخفض جوى سطحي، يصاحب ذلك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على توفر الرطوبة وتكون السحب الرعدية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وتسود أجواء حارة على جنوب الصعيد، بينما تسود أجواء لطيفة في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، ومع نشاط الرياح ، الأمر الذي يساعد على الإحساس ببرودة الطقس.

توقعات الطقس اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022:

- سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- سقوط الأمطار على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 26 -18

السواحل الشمالية 24 -18

جنوب سيناء 29 – 22

شمال الصعيد 28 – 16

جنوب الصعيد 28 -19

توقعات الطقس يوم الخميس 3 نوفمبر 2022:

- من المتوقع تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 -18

السواحل الشمالية 24 -18

جنوب سيناء 29 – 22

شمال الصعيد 28 – 16

جنوب الصعيد 28 -19