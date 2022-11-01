حالة الطقس غدا في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

بدأت سيطرة الأجواء الخريفية على حالة الطقس في مصر منذ اليوم الثلاثاء، حسب تصريحات خبراء الأرصاد الجوية، حيث يبدأ الطقس في التراجع التدريجي في درجات الحرارة نهارًا ليسود الطقس اللطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع زيادة فرص تساقط الأمطار.

حالة الطقس غدًا

حسب الأرصاد الجوية بدأت تسيطر حالة الطقس المعتدلة على جميع أنحاء الجمهورية بدءًا من اليوم حيث يلاحظ انخفاض نسبي في النهار على المناطق الشمالية خاصة تحت الظل ومع دخول أجواء الليل تزحف الدرجات في الانخفاض بشكل أسرع من الأيام السابقة لتكون مائلة للبرودة خصوصًا مع بداية دخول الأوقات المتأخرة.

وتتعرض أغلب محافظات مصر الآن، إلى الأمطار والتي تمتد مع ساعات الفجر إلى الصباح لبعض مناطق العلمين والإسكندرية وصولًا لبعض السواحل الشمالية الشرقية يتخلل الأمطار بشكل عام بعض أصوات الرعد.

و يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية يكون لطيف على سانت كاترين ومحافظة مطروح، معتدل على شمال البلاد حتى أسيوط يكون دافئ على باقي الأنحاء نهارا، مائل للبرودة لبارد شمالا ولطيف جنوبا ليلاً على كافة الأنحاء .

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء والدلتا والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغري | العظمي

القاهرة 17° 26°

القليوبية 16° 26°

الجيزة 17° 26°

السلوم 19° 20°

مطروح 18° 21°

العلمين 19°. 22°

واحة سيوة. 19° 22°

الاسكندرية 20° 23°

البحيرة 18° 24°

كفرالشيخ 19° 25°

دمياط 20° 23°

بورسعيد 18° 24°

العريش 20° 24°

رفح 19° 23°

الدقهلية 18° 25°

الغربية 19° 26°

الشرقية 17° 26°

المنوفية 16° 26°

الإسماعيلية. 19° 25°

القنطرة غرب. 18°. 26°

السويس. 17° 27°

فايد. 18°. 27°

نخل 15° 23°

سانت كاترين. 10 ° 19°

شرم الشيخ. 22° 28°

الطور. 20° 28°

رأس سدر 22°. 27°

ابو زنيمة. 21°. 28°

ابو رديس. 20°. 28°

دهب. 21°. 29°

نويبع. 22°. 28°

زعفرانة. 20°. 25°

راس غارب. 20°. 26°

الغردقة. 21° 27°

سفاجا. 20°. 28°

مرسى علم 23° 27°

بورغالب. 22°. 27°

القصير. 23°. 28°

راس بناس. 23°. 29°

شلاتين. 20° 30°

ابورماد. 24°. 30°

حلايب. 23° 29°

راس حدربة. 23°. 31°

الواحات البحرية. 18°. 24°

الفرافرة. 19°. 25°

الدخلة. 20°. 26°

الخارجة. 20°. 27°

الفيوم. 18° 26°

بنى سويف 19° 26°

المنيا. 19° 28°

اسيوط. 20° 27°

سوهاج. 20° 27°

قنا. 21° 28°

الاقصر. 20° 29°

ادفو. 21°. 29°

اسوان. 20° 29°

الوادى الجديد. 18° 26°