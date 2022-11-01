الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر  2022 لمواليد الأبراج الترابية.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

ستحقق أهدافك الفترة المقبلة فمن المرجح أن يكون التغيير المتوخى على الصعيد الأكاديمي هو الأكثر ملاءمة. 

التركيز على الحب: من المحتمل أن تكون فرص الارتباط عاطفياً مع شخص ما بالنسبة للبعض.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: بنفسجي

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

من المتوقع أن يكون هناك نزهة مع الأصدقاء وستكون ممتعة للغاية. من المحتمل أن تصبح الممتلكات بمثابة بقرة نقدية لبعض المالكين.

التركيز على الحب: التعرّف على رقم مقابل ساحر لا يمكن استبعاده بالنسبة للبعض.

رقم الحظ: 18

لون الحظ: أصفر

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

الوقت ممتاز لإكمال وظيفة معلقة ، شخص ما في عائلتك الممتدة لديه نية سيئة ضدك ، لذا كن حذرًا، من المرجح أن تحقق أفضل جهودك على الصعيد الأكاديمي أرباحًا كبيرة.

التركيز على الحب: حب صخور الحياة وخطط لقضاء بعض الوقت مع الحبيب ستذهب دون أي عوائق.

رقم الحظ: 17

لون الحظ: غابة خضراء

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائما على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

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