الإثنين 31 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد من 3 سنوات لـ5 سنوات لمتهمين فى قضية المغارة بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، المتهم «م.ف»، من عناصر الإخوان، بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهم «ف.ح»، من عناصر الإخوان، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وبرأت المحكمة المتهمين «أ.ح.م» و«م.م»، من عناصر الإخوان، من التهمة المنسوبة إليهما، بعد اتهامهما بارتكاب أعمال إرهابية بدائرة قسم ثانٍ سوهاج، في القضية المعروفة بقضية «المغارة».

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية الواقعة بورود معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة، ومحاولة قلب نظام الحكم.

محكمة جنايات سوهاج عناصر الاخوان السجن المشدد أعمال إرهابية المغارة المستشار حمدى عبد العزيز

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وائل لطفي

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