منها استيلاء على السلع المدعمة.. ضبط 1656 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1656 قضية تموينية متنوعة.

وتم ضبط 29 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,080 طن "سكر" مُدعم – 1200 عبوة "زيت تموينى" –500 لتر مواد بترولية – 860 إسطوانة بوتاجاز)

وبلغت حجم المضبوطات من السلع الغذائية (201,620 طن "مستندي – عيني") أبرزها (25,600 طن دقيق بلدى "مستندي" – 26,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 1,080 طن سكر مدعم – 127,155 طن " أرز – سكر – زيت - مكرونة – خل طعام - مسلى – لحوم – أسماك – أسمدة – أعلاف" – 12886 عبوة سجائر – 1200 عبوة زيت تموينى – 500 لتر مواد بترولية – 921 بطاقة تموينية ذكية "عينى" – 860 إسطوانة بوتاجاز – 10 طن أسمنت - 100 رغيف بلدى مُدعم).

وتم ضبط (44,5 طن "أرز أبيض – سكر حر – بقوليات" مستلزمات إنتاج منتج نهائى) بدون مستندات مجهولة المصدر معبأة داخل شكائر وعبوات ، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.