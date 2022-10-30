الأحد 30 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة عدد المستفيدين.. طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2022

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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طريقة تسجيل تكافل وكرامة 2022.. تشغل بال الكثير من المواطنين في الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة.

طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2022

وعن طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2022، أوضحت وزارة التضامن أن التقديم في منظومة الدعم النقدي يتم كالتالي:

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

- أول خطوة هي أن يتوجه المواطن إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها في منطقته.

- يجهز المواطن الراغب في الحصول على تكافل وكرامة المستندات التالية:

الأوراق المطلوبة لـ التسجيل في تكافل وكرامة 2022

 

- صور بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقم سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- يقدم المواطن صور قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- يتم تقديم قيد طالب للأبناء المقيدين بالجامعة.

- في حالة الإعاقة أو المرض المزمن يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

- بالنسبة للأيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية.

- في حالات سجن الأب أو الأم يتم تقديم صورة شهادة السجن.

 

معايير الإقصاء من برنامج معاش تكافل وكرامة 2022    

هناك عدد من القواعد يكون فيها المتقدم غير مستحق لمعاش تكافل وكرامة أو يحرم منه بعد مدة من الصرف وهي كالأتي: 

1.القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات.

2.حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .

3.امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

4.امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000

5.امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

الخط الساخن للتسجيل في تكافل وكرامة 2022

يذكر أن حددت وزارة التضامن الاجتماعي، طرق للتواصل والحصول على معاش تكافل وكرامة، من خلال خط ساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠ أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد على الشكاوى: [email protected]

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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