مصرع وإصابة 7 فى انقلاب «ميكروباص» ببنى سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي «القاهرة -أسيوط» في نطاق مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "القاهرة -أسيوط"، أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر.



واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعي محمد عبدالوهاب بكري جودة 50 عامًا جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى، كما استقبل المستشفى عبدالرحمن محمد عبد الله، 18 عامًا اشتباه كسر في الذراع اليسرى، وجرح حوالي 5 سم في الرأس، وأشرف سمير عبد الحميد 36 عامًا، اشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأسامة أيمن سمير 24 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومنى جمال أبوزيد 5 أعوام، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وإسراء أنور محمد 22 عامًا، كدمات بالجسم متفرقة، وحمدي عبدالعزيز، 42 عامًا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.