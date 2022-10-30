الأحد 30 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر تحصد 16 ميدالية بوزن 72 كجم في بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال الباراليمبي

رفع الأثقال الباراليمبي
رفع الأثقال الباراليمبي
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حصدت مصر 16 ميدالية متنوعة بمنافسات وزن 72 كجم ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال الباراليمبي التي تستضيفها مصر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، وتختتم منافساتها اليوم، حيث تقاسم الثنائي شعبان يحيى ومحمود صبري لاعبا منتخبنا الوطني الأول لرفع الأثقال الباراليمبي المركز الأول في منافسات الكبار. 

وعلى صعيد الناشئين توج لاعب منتخبنا حسام عمر أمين بـ 4 ذهبيات.

وعلى صعيد البراعم توج لاعب منتخبنا محمد العربي صاحب الـ 15عامابـ 4 ذهبيات، ومحمد العربي هو أصغر لاعب بالبطولة.

وحصد شعبان يحيى 4 ذهبيات وفضيتين محققا رقما شخصيا جديدا على مستوى الرواد قدره 190 كجم. فيما حصد محمود صبري ذهبيتين بعد رفعه لثقل قدره 190كجم.

وتقام الآن منافسات ميزان 107 رجال بمشاركة لاعبي منتخبنا الاول معتز محمد ومحمد السيد، ولاعبا منتخب الناشئين مروان مصطفى وحسام حسن.

وانطلقت منذ بعد قليل منافسات اليوم الختامي لبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال الباراليمبي والتي استضافتها مصر في الفترة من 27 وتختتم منافساتها اليوم، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وتبدأ المنافسات في تمام الساعة التاسعة صباحاً بإقامة منافسات وزن 72 كجم رجال والذي يشارك فيه لاعبي منتخبنا الأول شعبان يحيى ومحمود صبري، ولاعبا منتخبنا للناشئين محمد العربي وحسام عمر أمين، يليه ميزان 107 كجم رجال والذي يشارك فيه لاعبي منتخبنا الأول معتز محمد ومحمد السيد، ولاعبا منتخب الناشئين مروان مصطفى وحسام عمر، ثم تنطلق منافسات وزن فوق 107 كجم رجال بمشاركة لاعب منتخبنا الأول عمرو فاروق ولاعب منتخبنا للناشئين عمار أبو زيد.

شعبان يحيى رفع الأثقال صبحي وزير الشباب حسام الدين مصطفى حسام عمر أمين

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