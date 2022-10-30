الأحد 30 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على منافسات مصر في اليوم الختامي لبطولة إفريقيا لرفع الأثقال الباراليمبي

رفع الاثقال الباراليمبي
رفع الاثقال الباراليمبي
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تنطلق بعد قليل منافسات اليوم الختامي لبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال الباراليمبي والتي استضافتها مصر في الفترة من 27 وتختتم منافساتها اليوم، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وتبدأ المنافسات في تمام الساعة التاسعة صباحاً بإقامة منافسات وزن  72 كجم رجال، والذي يشارك فيه لاعبي منتخبنا الأول شعبان يحيى ومحمود صبري، ولاعباً منتخبنا للناشئين محمد العربي وحسام عمر أمين، يليه ميزان 107 كجم رجال والذي يشارك فيه لاعبي منتخبنا الاول معتز محمد ومحمد السيد ، ولاعبا منتخب الناشئين مروان مصطفى وحسام عمر، ثم تنطلق منافسات وزن فوق 107 كجم  رجال بمشاركة لاعب منتخبنا الأول عمرو فاروق ولاعب منتخبنا للناشئين عمار أبو زيد. 

وفي تمام الواحدة والربع ظهرا تنطلق مسابقات الفرق حيث تبدأ بمنافسات فرق السيدات تليها منافسات فرق الرجال وتختتم المنافسات بمسابقة الفرق المختلطة، تليها مباشرة مراسم حفل الختام والتي يشهدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان منتخبينا الوطنيين الأول والناشئين قد حصدا أكثر من 128 ميدالية متنوعة حتى الآن في منافسات البطولة.

وتمكنت أمل حنفي لاعبة المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، من حصد ميداليتين في منافسات وزن 79 كجم سيدات.

وحصدت أمل الميدالية الفضية بعد أن تمكنت من رفع وزن 124 كجم، بعد أن حصلت النيجيرية بوسي أومولايو، على الميدالية الذهبية حيث تمكنت من رفع وزن 145 كجم، لتكتب رقم عالمي جديد باسمها.

وجاءت في المركز الثالث والميدالية البرونزية الجزائرية نصيرة محمد، بعد أن تمكنت من رفع وزن قدره 123 كجم.

كما حصلت أمل على برونزية المجموع بعد أن رفعت إجمالي وزن 239 كجم، فيما جاءت الجزائرية نصيرة محمد في المركز الأول والميدالية الذهبية بمجموع 350 كجم، وجاءت النيجيرية بوسي أومولايو في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع 280 كجم.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الدكتور حسام الدين مصطفى الدكتور حسن مصطفي رفع الاثقال الباراليمبي

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