السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير إماراتى: العلاقات الرياضية «الإماراتية - المصرية» تعد نموذجًا للتعاون بين الأشقاء

الدكتور أحمد بن عبد
الدكتور أحمد بن عبد الله حميد
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أكد وزير التربية والتعليم الإماراتي رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، أن الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية مناسبة غالية على الجميع تعكس تجسيدًا لعلاقات تاريخية متينة وثابتة في مختلف المجالات وشراكة رياضية متكاملة بين بلدين شقيقين يربطهما هدف واحد ومصير مشترك.

وقال الفلاسي - في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت ــ إن العلاقات الرياضية الإماراتية المصرية تعد نموذجًا مضيئًا للعلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة، استنادًا إلى روابط وطيدة تقوم على ثوابت تاريخية وقيم أصيلة ومتوارثة تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وأرسى دعائمها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وانعكس صداها وأثرها على القطاع الرياضي في البلدين بشكل مثمر.

ووصف التعاون والتكامل الرياضي القائم بين البلدين بأنه إحدى أهم ثمار العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة ويبشر بمزيد من التعاون المستقبلي المبني على خطط استراتيجية مدروسة ويسهم في تشارك الرؤى في تطوير القطاع الرياضي في البلدين، واستغلال أفضل الإمكانات المادية والبشرية المتاحة وصولًا إلى أرقى صور التكامل بين الإمارات ومصر.

استراتيجية الإماراتية المصرية التعاون المستقبلي التربية والتعليم التع الأنباء الإماراتية وزير التربية والتعليم 50 عاما على تأسيس العلاقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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