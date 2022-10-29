السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير: الرخصة الذهبية تهدف لتيسير إجراءات المستثمر المحلى والعالمى

المصانع
المصانع
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قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، إن الرخصة الذهبية هدفها تيسير وتسهيل إجراءات المستثمر المحلي والعالمي، حيث كان يعاني المستثمر قديماً من طول هذه الإجراءات التي كانت تأخذ وقتا كبيرا، ولهذا قرار الدولة بالرخصة الذهبية يعد الحل الأمثل لهذا العائق.

الرخصة الذهبية

وأكدت الدكتورة زينب نوار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في ظل الأزمة العالمية التي يشهدها العالم عنصر الوقت يلعب دورا كبيرا للنجاة من هذه الأوضاع المضطربة، ولهذا مصر تسير على قدم وساق من أجل دعم الصناعة والإنتاج بكافة الوسائل والسبل الممكنة.

تشجيع المنتج المحلي  

وأضافت في حديثها، أن مبادرة "ابدأ" هدفها تشجيع الصناعة المصرية مع توفير فرص عمل للمصريين، بحيث يتم القضاء على البطالة بصورة كبيرة، كما أن هذا الدعم سوف يزيد من جودة المنتج المصري بسبب مقدرة المصنع على جلب أحدث الأدوات التكنولوجية. 

زينب نوار الاقتصاد المصرى التحديات العالمية الرخصة الذهبية اكسترا نيوز

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