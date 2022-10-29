بدء جلسة محاكمة المتهمين فى قضية «فيديو الكفن» بعين شمس

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فيديو الكفن" بعين شمس.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم: عاطف حسن عبدالخالق، رجل أعمال ومالك باخرة نيلية شهيرة، ومحسن حسن عبدالخالق، وإسلام عاطف حسن عبدالخالق، بطريق التحايل.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمينِ الأول والثاني أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبةً منهم في إنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

وأشار إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.