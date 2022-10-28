الجمعة 28 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أخبار حالة الطقس اليوم 28-10-2022| درجة الحرارة فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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تستقر حالة الطقس اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس انخفاض طفيف للحرارة، مع استمرار الرطوبة كما هي، ونشاط نسبى  للرياح، مع احتمال فرص سقوط أمطار.

 

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المعتدل على السواحل الشمالية يكون لطيف على سانت كاترين ومحافظة مطروح، ودافئ لمائل للحرارة نسبياً  على شمال البلاد حتى اسيوط  يكون مائل للحرارة لحار  على باقي الانحاء نهاراً، مائل للبرودة لبارد نسبياً  شمالا ومائل للبرودة للطيف  جنوباً ليلاً  على كافة الأنحاء.

 

وتظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون متكاثرة.

 

 وعن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس اليوم  خفيفة لمتوسطة متفرقة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشرق الدلتا قد تمتد لمناطق متفرقة من القاهره الكبرى والواحات البحرية ، وتنشط الرياح نسبيًا على شمال الصعيد. 

 

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء والدلتا.

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درجات الحرارة المتوقعة 

 

 

القاهرة                              17°           29°

القليوبية                            16°            29°

الجيزة                               17°            29°

السلوم                               19°            23°

مطروح                             18°             24°

العلمين                             19°.           23°

واحة سيوة.                      19°               24°

الإسكندرية                         20°             24°

البحيرة                               18°            27°

كفرالشيخ                           19°             28°

دمياط                                20°             24°

بورسعيد                             18°            24°

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العريش                              20°             24°

رفح                                   19°             23°

الدقهلية                             18°           28°

الغربية                               19°             27°

الشرقية                              17°            29°

المنوفية                              16°            28°

الإسماعيلية.                       19°            27°

القنطرة غرب.                     18°.            27°

السويس.                            17°            28°

فايد.                                 18°.           28°

نخل                                  17°            26°

سانت كاترين.                      10 °          23°

شرم الشيخ.                        22°            29°

الطور.                                20°            30°

رأس سدر                           22°.           27°

أبو زنيمة.                           21°.           28°

أبو رديس.                          20°.           28°

دهب.                               21°.            30°

نويبع.                               22°.            28°

زعفرانة.                            20°.            26°

رأس غارب.                         20°.           28°

الغردقة.                             21°             28°

سفاجا.                              20°.            29°

مرسى علم                         23°             29°

بورغالب.                           22°.            29°

القصير.                             23°.             29°

رأس بناس.                        23°.            31°

شلاتين.                             20°             32°

أبورماد.                             24°.             32°

حلايب.                              23°             33°

رأس حدربة.                       23°.            33°

الواحات البحرية.                 18°.           27°

الفرافرة.                             19°.           29°

الدخلة.                               20°.          29°

الخارجة.                            20°.           31°

الفيوم.                               18°             29°

بنى سويف                         19°             29°

المنيا.                                19°             30°

أسيوط.                             20°             30°

سوهاج.                             20°             29°

قنا.                                   21°              31°

الأقصر.                               20°            32°

إدفو.                                 21°.           32°

أسوان.                               20°            32°

الوادى الجديد.                     18°            30°

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