الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدولار يرتفع بعد عمليات بيع مكثفة.. والين يصعد قبل قرار المركزي الياباني

الدولار
الدولار
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ارتفع الدولار، اليوم الخميس، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ شهر في تعاملات متقلبة قبيل رفع متوقع لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

في غضون ذلك، اكتسب الين بعض القوة قبل قرار لبنك اليابان بشأن السياسة النقدية غدا الجمعة، حيث ارتفع إلى 145.11 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وانخفض الدولار بشكل حاد في الأيام الأخيرة مع تحسن معنويات المستثمرين إزاء مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يفكر في إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر.

ووصل اليورو اليوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر عند 1.0094 دولار قبل أن يعكس مساره.

وانخفض في آخر التداولات 0.13 بالمئة إلى 1.0066 دولار قبل قرار البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاما.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.16 بالمئة إلى 109.73، بعد أن ارتد عن انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ شهر عند 109.53 في وقت سابق من اليوم الخميس. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 11596 دولار.

كما صعد الين في أحدث التعاملات 0.52 بالمئة أمام الدولار إلى 145.67. 

وشهد الين تداولات متقلبة بعدما أثير عن تدخل الحكومة لدعمه يومي الجمعة والاثنين.

ولا تزال الأسواق تتوقع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل، على الرغم من أن العديد من المستثمرين يتوقعون تطبيق زيادة أقل في ديسمبر.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6483 دولار أمريكي، حيث أدت بيانات تضخم مرتفعة إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي الأسترالي لرفع أسعار الفائدة بحدة أكبر.

الدولار سعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية الاتحادي الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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