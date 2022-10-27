مصرع سيدة وإصابة آخرين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

وقعت مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين مجموعة من الأشخاص بقرية ميت الليث التابعة لمركز السنطة، في محافظة الغربية، أسفرت عن مصرع سيدة وإصابة آخرين، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية والحدود بينهم.

البداية بتلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقرية ميت الليث بدائرة مركز السنطة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة في الأراضي الزراعية، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة آخرين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع المشاجرة بسبب الخلاف على حدود الأرض الزراعية، وتم ضبط باقي طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.