الخميس 27 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث الحكومة يكشف الفريق بين «300 جنيه» زيادة الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

السفير نادر سعد المتحدث
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
ads

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الفارق بين زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية، لافتًا إلى أن كلًا منهما تبلغ 300 جنيه.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، إن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، بزيادة 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مختلف عن العلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه، والتي سيتم منحها إلى كل الدرجات من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة.

وأضاف أن العمل برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الاستثنائية، اللذين أعلن عنهما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، سيبدأ من مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى مد الدعم المالي لبطاقات التموين، والذي يتراوح بين 100 جنيه و300 جنيه إلى 30 يونيو 2023.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجديد الخطاب الاجتماعى

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 على النايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

كارول سماحة تغنى بالطرب التراثى والمعاصر فى سابع ليالِ الموسيقى العربية (صور)

حالة الطقس اليوم الخميس 27-10-2022 ودرجات الحرارة فى مصر

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 27-10-2022

حصن المسلم.. أفضل الأدعية الصباحية اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

أسلحة التخريب الشامل هل «تهدم المعبد» فى أوكرانيا؟

محمد العسيري

مدرسة المهرجانات للعلوم والتكنولوجيا

ماجد حبته

مصر والإمارات.. قلب واحد

مؤمن المحمدي

قهوة سادة

مدحت بشاى

"صبحى الشارونى".. المرجعية المتكاملة للحركة الفنية

محمد رفعت

الرمال السوداء.. الحلم الذى تحقق

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: اضطهاد الإيجور باسم حقوق الإنسان!

محمد المعموري

مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ استخراج الغاز من حقل «كاريش»: «البيع خلال يومين»

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس