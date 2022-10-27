متحدث الحكومة يكشف الفريق بين «300 جنيه» زيادة الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الفارق بين زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية، لافتًا إلى أن كلًا منهما تبلغ 300 جنيه.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، إن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، بزيادة 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مختلف عن العلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه، والتي سيتم منحها إلى كل الدرجات من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة.

وأضاف أن العمل برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الاستثنائية، اللذين أعلن عنهما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، سيبدأ من مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى مد الدعم المالي لبطاقات التموين، والذي يتراوح بين 100 جنيه و300 جنيه إلى 30 يونيو 2023.