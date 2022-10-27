الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 27-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، ووصل سعره على شاشات البنك المركزي المصري 19.74 جنيه للبيع.

ويرتفع سعر الدولار في التعاملات المحلية في الوقت الذي سجل فيه انخفاضًا كبيرًا في التعاملات العالمية، حيث تراجع الدولار لأدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، وارتفعت بعض العملات الأجنبية مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية في عدد من الدول.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري حتى يصل لحاجز الـ20 جنيه، وتوقعت العديد من المنظمات الاقتصادية أن يبدأ استقرار الدولار أمام الجنيه منتصف العام المقبل.

سعر الدولار اليوم

  • بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.6728جنيه مصري للشراء و19.7472 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى  19.67 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

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  • وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى  19.67 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الأجنبية 

ارتفع أيضًا سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في البنوك، وكسر حاجر 19.70 في العديد منها: 

  • سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.68 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 19.67 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.
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  • بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  19.67 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.
  • سجل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 19.690 جنيه مصري للشراء، و19.750 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.670 جنيه مصري للشراء، و19.750 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.65 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.66 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.70 جنيه مصري  للشراء، و19.73 جنيه للبيع.
  • وارتفع سعر الدولار في بنك البركة إلى  19.63 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.
الدولار بنك البركة البنك الأهلي البنك المركزي بنك مصر الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجديد الخطاب الاجتماعى

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