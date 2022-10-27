سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 27-10-2022

ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، ووصل سعره على شاشات البنك المركزي المصري 19.74 جنيه للبيع.

ويرتفع سعر الدولار في التعاملات المحلية في الوقت الذي سجل فيه انخفاضًا كبيرًا في التعاملات العالمية، حيث تراجع الدولار لأدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، وارتفعت بعض العملات الأجنبية مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية في عدد من الدول.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري حتى يصل لحاجز الـ20 جنيه، وتوقعت العديد من المنظمات الاقتصادية أن يبدأ استقرار الدولار أمام الجنيه منتصف العام المقبل.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.6728جنيه مصري للشراء و19.7472 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 19.67 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 19.67 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الأجنبية

ارتفع أيضًا سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في البنوك، وكسر حاجر 19.70 في العديد منها:

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.68 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 19.67 جنيه مصري للشراء، و19.73 جنيه للبيع.