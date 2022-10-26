مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى القاهرة وعدد من محافظات مصر

تستمر عمليات البحث في محرك جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق الثلاثون من شهر ربيع الأول 1444 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، حيث يبحث المسلمين المواظبين على آداء الفريضة في أوقاتها عن مواعيد الصلاة، ولذلك نستعرض لكم في هذا التقرير مواعيد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحافظات المصرية:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

صلاة الفجر 4:37 صباحاً

أذان الظهر 11:39 صباحاً

أذان العصر 2:49 مساءً

أذان المغرب 5:13 مساءً

أذان العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:43 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:44 صباحاً

موعد أذان العصر 2:53 مساءً

موعد أذان المغرب 5:17 مساءً

موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:33 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:35 صباحاً

موعد أذان العصر 2:44 مساءً

موعد أذان المغرب 5:09 مساءً

موعد أذن العشاء 6:27 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:08 صباحاً

موعد أذان العصر 3:24 مساءً

موعد أذان المغرب 5:49 مساءً

موعد أذان العشاء 7:03 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:38 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً

موعد أذان العصر 2:53 مساءً

موعد أذان المغرب 5:18 مساءً

موعد أذان العشاء 6:43 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:24 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:27 صباحاً

موعد أذان العصر 2:39 مساءً

موعد أذان المغرب 5:04 مساءً

موعد أذان العشاء 6:20 مساءً