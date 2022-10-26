الأربعاء 26 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى القاهرة وعدد من محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
ads

تستمر عمليات البحث في محرك جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق الثلاثون من شهر ربيع الأول 1444 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، حيث يبحث المسلمين المواظبين على آداء الفريضة في أوقاتها عن مواعيد الصلاة، ولذلك نستعرض لكم في هذا التقرير مواعيد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحافظات المصرية:

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

صلاة الفجر 4:37 صباحاً 
أذان الظهر 11:39 صباحاً
أذان العصر 2:49 مساءً
أذان المغرب 5:13  مساءً
أذان العشاء 6:31  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:43 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:44 صباحاً
موعد أذان العصر 2:53 مساءً
موعد أذان المغرب 5:17 مساءً
موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:33 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:35 صباحاً
موعد  أذان العصر 2:44 مساءً
موعد أذان المغرب 5:09 مساءً
موعد أذن العشاء 6:27 مساءً

ما هو دعاء سماع الرعد ونزول المطر؟.. «الإفتاء» تجيب

دعاء نزول المطر 2022.. دعاء كسوف الشمس وحكم صلاتها

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:08 صباحاً
موعد أذان العصر 3:24 مساءً
موعد أذان المغرب 5:49 مساءً
موعد أذان العشاء 7:03 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:38 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً
موعد أذان العصر 2:53 مساءً
موعد أذان المغرب 5:18 مساءً
موعد أذان العشاء 6:43 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:24 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:27 صباحاً
موعد أذان العصر 2:39  مساءً
موعد أذان المغرب 5:04 مساءً
موعد أذان العشاء 6:20 مساءً

الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة صلاة الفجر أذان الظهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

الأكثر قراءة

موعد كسوف الشمس في مصر والدول العربية وكيفية أداء صلاة الكسوف

لصلاح الحال وزيادة الرزق.. دعاء الفجر 26-10-2022 من القرآن والسنة

تونس.. ضبط 155 شخصًا فى عمليات هجرة غير نظامية

واشنطن تدرس مد أوكرانيا بمنظومة «هوك» للدفاع الجوى

تردد قناة أبو ظبى الرياضية على نايل سات 2022

النيابة: تقرير مفصل بالأدلة ضد منشورات البرنس المصرى على فيسبوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اختيار ريشى سوناك رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة.. الهندى الصغير إلى أين؟

ماجد حبته

وختامه توصيات ومقترحات

إبراهيم داود

عن النقد السينمائى.. ومجلة الفيلم

جلال حمام

شعب عظيم.. تقبل شجاعة القرار وتفهم فضيلته

د. القس صفوت البياضى

عام جديد يبدأ الأحد وينتهى فى يوم السبت حاضنًا ليوم الجمعة

أحمد الصغير

معًا من أجل إنقاذ وترسيخ صناعة السياحة الثقافية فى مصر!

أميرة عبد الكريم

اقتصاد النسوة رهان اليوم وطوق النجاة للغد

مؤمن المحمدي

بقلظ

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان