الشركة المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بالرقم

يبحث المواطنون عن موقع الشركة المصرية للاتصالات WE للاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بالرقم لمعرفة فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2022، حيث تعتبر هذة اخر فواتير التليفون الارضي لهذا العام.

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات على مدار العام اربع فواتير ارضي عن كل ثلاثة شهور، حيث تصدر فاتورة شهر يناير، فاتورة شهر أبريل، فاتورة شهر يوليو، وأخيرًا فاتورة شهر أكتوبر.

ولا يوجد منزل يخلو من الهاتف الأرضي المتعدد الاستخدامات حيث يمكن اجراء مكالمات الهاتف المحمول من خلاله والمكالمات الدولية.

غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

ويتم تطبيق غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر بحسب الشركة المصرية للاتصالات، فإنها تمنح العملاء فترة سماح من اليوم 15 أكتوبر وحتى يوم 14 نوفمبر فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي، وبعد انقضاء هذه المدة يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط، وذلك لمن لم يقم بسداد الفاتورة وذلك تباعاً، وبعد يوم 14 ديسمبر المقبل، سيتم فرض غرامة مالية لمن تخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

يستعلم المستهلك عن فاتورة شهر أكتوبر 2022 عن استخدام 3 أشهر ماضيين، وهم يوليو وأغسطس وسبتمبر عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE.

يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرقم وعبر موقع الشركة المصرية للاتصالات https://billing.te.eg/ar-EG ، يتم ادخال كود المنطقة في الخانة المحددة له وإدخال رقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على عرض الفواتير.

فاتورة التليفون الارضي موقع الشركة المصرية للاتصالات

ينتقل بك الموقع إلى صفحة أخرى تحتوي على قيمة فاتورة شهر أكتوبر 2022، في حال الرغبة في السداد اضغط على سداد، ثم ادفع، بخصوص طريقة السداد الإلكتروني.

قيمة الاشتراك الشهر للتليفون الارضي

إجمالي مصاريف التركيب والتعاقد علي الخط المنزلي شاملة اشتراك 3 شهور مقدما لباقة WE أرضي 20 بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب تبلغ 150 جنيها، غير شاملة الدمغة والضريبة.

الدمغات 8 + 2.90 جنيه لكل ورقة

الضريبة 14%