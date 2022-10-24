الإثنين 24 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش فى الهرم

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش في الهرم، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

تم ضبط المتهم بعد اشتباه رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بقائد سيارة ملاكي بمنطقة الهرم، وبضبطه وتفتيش السيارة ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي. 

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة عاطل مخدر الحشيش الهرم

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وائل لطفي

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