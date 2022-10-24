حبس ربة منزل وزوجها لحيازتهما 10 كيلو من مخدر الحشيش بالهرم

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس ربة منزل وزوجها واثنين آخرين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الأهرام، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين والتحفظ علي المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتهم.

كانت قد وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، تفيد قيام مسجل خطر وزوجته بالاشتراك مع عاطلين بتحويل شقة سكنية ملك المتهمين الأول والثانية كائنة بمنطقة المريوطية بدائرة القسم وكرًا لتدوير المواد المخدرة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، مبالغ مالية، ميزان حساس، سلاح ناري، عدد من الطلقات، سيارة" وتم اقتيادهم إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.