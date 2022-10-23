الأحد 23 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤتمر الاقتصادى.. الشعب للرئيس السيسى: «معاك هنطلع خطوة خطوة» (فيديو)

جريدة الدستور
ads

تجمع الآلاف المواطنين في محافظات سوهاج والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف والغربية والبحيرة والمنوفية، لمتابعة المؤتمر الاقتصادي الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد.

وأشاد المواطنون بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر، والتي كشف فيها عن حجم التحديات التي تواجه الدولة اقتصاديا.

وأكد المواطنون أن الرئيس السيسي أنقذ مصر وقدم الكثير من الإنجازات، مشيدين بالمقترحات والأسئلة التي أجابت عليها الحكومة.

وشددوا على دعمهم المتواصل للرئيس السيسي، قائلين: «معاك يا ريس.. وشكرا على ما تقدمه لمصر»، مؤكدين أن المشروعات الاقتصادية التي أعلنها الدولة خلال الفترة الماضية تخدم الجميع.

وجه المصريون رسالة للرئيس السيسي، قالوا فيها: "معاك هنطلع خطوة خطوة.. بنشكرك علي المصارحة والحوار".

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. الوعى بالماضى أفضل طريقة لدخول المستقبل

الأكثر قراءة

الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 23/10/2022

تفاصيل إحالة عضو بـ«مهندسين الجيزة» للتحقيق ومنعه من حضور جلسات مجلس الفرعية

تفاصيل فعاليات الـ 100 مليون شجرة بالأسمرات جنوب القاهرة

المؤتمر الاقتصادى.. الشعب للرئيس السيسى: «معاك هنطلع خطوة خطوة» (فيديو)

الرئيس السيسى يتفقد جوًا سير الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية

الوسيط الأمريكي: توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفيلسوف الحكيم

ماجد حبته

روشتة اقتصادية فى 3 كلمات

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: فوبيا الإسلام الصينى بين الواقع والخيال!

لواء. محسن الفحام

مبادرة خداع جديدة

لواء.حمدى البطران

روايات مسكوت عنها

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «٢-٢»

سعيد المصرى

حكاية «البقاء لله»

ماجد حبته

.. وبدأ المؤتمر الاقتصادى

صور

فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

مهرجان الموسيقى العربية 2022.. حفل نادية مصطفى

مؤتمر صحفي للإعلان عن المدير الفني للأهلي لكرة اليد

محطة تل أبيب

المزيد

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى