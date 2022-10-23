المؤتمر الاقتصادى.. الشعب للرئيس السيسى: «معاك هنطلع خطوة خطوة» (فيديو)

تجمع الآلاف المواطنين في محافظات سوهاج والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف والغربية والبحيرة والمنوفية، لمتابعة المؤتمر الاقتصادي الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد.

وأشاد المواطنون بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر، والتي كشف فيها عن حجم التحديات التي تواجه الدولة اقتصاديا.

وأكد المواطنون أن الرئيس السيسي أنقذ مصر وقدم الكثير من الإنجازات، مشيدين بالمقترحات والأسئلة التي أجابت عليها الحكومة.

وشددوا على دعمهم المتواصل للرئيس السيسي، قائلين: «معاك يا ريس.. وشكرا على ما تقدمه لمصر»، مؤكدين أن المشروعات الاقتصادية التي أعلنها الدولة خلال الفترة الماضية تخدم الجميع.

وجه المصريون رسالة للرئيس السيسي، قالوا فيها: "معاك هنطلع خطوة خطوة.. بنشكرك علي المصارحة والحوار".