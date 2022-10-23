خلاف على منزل يدفع عاطلا لقتل شقيقه فى قليوب

لقى قهوجي مصرعه، إثر إصابته بجرح طعني بالبطن، على يد شقيقه، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية على المنزل الذي يسكنان به بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، يفيد باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن، ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقل المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، لمكان الواقعة، ومعاوني المباحث بالمركز، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة، قهوجي، مقيم منطقة منطي دائرة المركز، بجرح طعني بالبطن، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه، عاطل، بسبب خلافات أسرية بينهما على المنزل الذي يسكنان به، وذلك باستخدام سلاح أبيض "سكين".

ألقى رجال مباحث مركز شرطة قليوب، القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك التصريح بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة.