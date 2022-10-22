السبت 22 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارات أعلى كوبرى بنى سويف

اسعاف
اسعاف
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شهد كوبري شرق النيل، في اتجاه الشرق بمدينة بني سويف، حادثًا مروريًا والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، التي نقلت الضحية والمصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم عدد من السيارات أعلى كوبري شرق النيل، في اتجاه الشرق بمدينة بني سويف، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين، ووجه على الفور بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة وتدعي فاطمة حسين سالم 38 سنة وتم إيداعها بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم: سلمى حمادة 10 سنوات مصابة بكدمات وسحجات، وشقيقتها "مريم" 8 سنوات مصابة بكدمات وسحجات وشقيقهم "محمد" 3 سنوات غيبوبة تامة أطفال السيدة التي لقيت مصرعها، وروماني فكري إلياس 48 سنة مصابًا بجرح بفروة الرأس حوالي 8 سم، وزوجته تريزة أسعد سعد الله 38 سنة، مصابة بغيبوبة تامة وأطفالهم "مهرايين" 10 سنوات، "محبة" عامين، مصابين بكدمات وسحجات.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة مرور بني سويف برفع آثار الحادث وإعادة حركة السير مرة أخرى فوق الكوبري وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث.

اتخاذ الإجراءات أعلى كوبرى أجهزة الأمنية الفحوصات الطبية اللازمة أمن بني سويف تصادم عدة سيارات سيارات الإسعاف كوبري شرق النيل

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